Συνεχίζεται η αναμονή για τον ακριβή ορισμό της επόμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, θα φιλοξενηθεί στην Αλβανία. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο Αλβανός Πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, από το Δουβλίνο, η συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας δεν πρόκειται να διεξαχθεί νωρίτερα από το 2028.

Προσερχόμενος στις εργασίες της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο Ράμα αναφέρθηκε στην έλλειψη συμφωνίας ως προς τον χρόνο διεξαγωγής, δηλώνοντας: «Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμη κοινή θέση για την ημερομηνία της Συνόδου Κορυφής». Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το άμεσο μέλλον, τονίζοντας: «Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί το 2027. Και το 2028, αν όντως υπάρξει Σύνοδος Κορυφής, θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα».

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για τη μεταφορά της διοργάνωσης στην Αλβανία ελήφθη τον περασμένο Ιούλιο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των 32 κρατών-μελών στην Άγκυρα, χωρίς ωστόσο να «κλειδώσει» κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Τότε, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, είχε αναφέρει σχετικά: «Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία και, φυσικά, πρέπει ακόμη να οριστικοποιήσουμε την ακριβή ημερομηνία».

Αν και οι κανονισμοί του ΝΑΤΟ δεν επιβάλλουν την ετήσια διεξαγωγή Συνόδων Κορυφής, η πρακτική αυτή ακολουθείται ανελλιπώς από το 2021. Μάλιστα, το 2022 οι ηγέτες συναντήθηκαν πολλές φορές εκτάκτως, υπό το βάρος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Παρότι ο πόλεμος στα ανατολικά συνεχίζεται, η στρατηγική της Συμμαχίας φαίνεται να αναπροσαρμόζεται, καθώς η ηγεσία της κρίνει πλέον πιο σκόπιμο να μεγαλώσουν τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των συναντήσεων υψηλού επιπέδου. Ενδεικτικό αυτής της αλλαγής είναι το γεγονός ότι η παραδοσιακή Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται συνήθως κάθε Οκτώβριο, για φέτος ακυρώθηκε.