Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε χθες Τρίτη το βράδυ στην Αλβανία, προκειμένου να συμμετάσχει σε διεθνή σύνοδο για την ασφάλεια, στο πρώτο του ταξίδι στη χώρα των Βαλκανίων μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην επικράτεια της χώρας του τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ίγκλι Χασάνι ανακοίνωσε την άφιξή του μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνησή του είναι «αλληλέγγυα στην Ουκρανία στην ηρωική μάχη της εναντίον της Ρωσίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Great honor to welcome President @ZelenskyyUa to Tirana.

A pivotal moment for fostering bilateral ties, and standing in solidarity with Ukraine in its heroic fight against Russia’s aggression.

🇦🇱🤝🇺🇦#WeStandwithUkraine pic.twitter.com/ngGan0Mdev

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Igli Hasani (@IgliHasani) February 27, 2024