Στον ελληνικό εναέριο χώρο βρίσκεται το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ «Wings of Zion», σύμφωνα με το flightradar.

O ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων flightradar φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι το ισραηλινό κυβερνητικό αεροσκάφος πέταξε από το Τελ Αβίβ στην Αθήνα.

The Israeli officials who left Tel Aviv have landed in Athens, Greece. https://t.co/h4RfWzalTU pic.twitter.com/FynhoC1fax

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδει το flightradar, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα στις 13:10.

🇸🇾 An Israeli F-16i fighter jet refueled mid-air by an Israeli Boeing 707 Re’em over the Deir ez-Zor province in Syria, after returning from an airstrike on Iran. pic.twitter.com/iXm8Ugtwqr

