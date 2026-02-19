Την Ελλάδα επισκέπτεται την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός Πτέραρχος Alexus Gregory Grynkewich, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (SACEUR).

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται συναντήσεις στην Αθήνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και την πρέσβειρα των ΗΠΑ. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να επισκεφθεί αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα, όπως τη βάση στη Σούδα ή το τμήμα που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ στην αεροπορική βάση της Λάρισας.

Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.