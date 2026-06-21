Το Πακιστάν αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί στις επαφές μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεχμπάζ Σαρίφ, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, στρατάρχη Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελβετία.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν μέσω της πλατφόρμας Χ, οι δύο άνδρες αναμένεται να λειτουργήσουν ως μεσολαβητές κατά τη διάρκεια της ημέρας, διευκολύνοντας τις κρίσιμες συνομιλίες που διεξάγονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Εν τω μεταξύ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτές τις έμμεσες συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη ειρήνης με διάρκεια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στο ξενοδοχείο του Μπούργκενστοκ κοντά στη Λουκέρνη.