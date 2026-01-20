Αδιάκοπες είναι οι προετοιμασίες της NASA και του Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα για την εκτόξευση του πύραυλου Artemis II.

Ο πύραυλος έχει τοποθετηθεί στην εξέδρα και θα μεταφέρει ανθρώπους στη Σελήνη μετά από σχεδόν 54 χρόνια.

Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται δοκιμές για να μην προκύψουν τεχνικά προβλήματα τη στιγμή της απογείωσης του. Η ιστορική ημερομηνία εκτόξευσης έχει προγραμματιστεί για τις 6 Φεβρουαρίου.

Στις 2 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί κρίσιμη δοκιμή ανεφοδιασμού (wet dress rehearsal), από την επιτυχία της οποίας θα εξαρτηθεί αν η αποστολή μπορεί να απογειωθεί εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ 6 με 10 Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που δεν πάνε όλα βάσει σχεδίου, έχουν οριστεί εναλλακτικές ημερομηνίες εκτόξευσης για τους επόμενους μήνες.

Στην εξέδρα εκτόξευσης ο πύραυλος της NASA Artemis II

Το ταξίδι του Artemis II

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Artemis II δεν θα προσεληνωθεί στην επιφάνεια της Σελήνης αλλά θα μεταφέρει τους αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, και τον αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Jeremy Hansen σε ένα 10ήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη.

Η πρώτη σεληνιακή προσγείωση στο πρόγραμμα Artemis έχει προγραμματιστεί για την αποστολή Artemis III, το 2027.

«Στείλε το όνομά σου στη Σελήνη»

H NASA δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που αγαπούν το διάστημα να στείλουν το όνομα τους στη Σελήνη με τον πύραυλο.

Ο καθένας μπορεί να εκδώσει τη δική του «κάρτα επιβίβασης» με τα προσωπικά του στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμό του, η οποία θα ταξιδέψει μαζί με το πλήρωμα της Artemis II γύρω από τη Σελήνη.

Δίνονται αναλυτικές οδηγίες στην επίσημη ιστοσελίδα της αμερικάνικης Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος.