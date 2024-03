Στη Λουιζιάνα, οι γονείς, μιας κοπέλας που βρέθηκε «λιωμένη» σε έναν καναπέ μολυσμένο από σκουλήκια καταδικάστηκαν σε 20 χρόνια φυλάκιση, καθώς κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια τον περασμένο μήνα.

Βεβαια, η Sheila και ο Clay Fletcher, συνελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2022, αφού η 36χρονη κόρη τους, Lacey Fletcher, εντοπίστηκε νεκρή στον καναπέ της οικογένειας, καλυμμένη από ούρα και κόπρανα.

«Η Lacey, η οποία εξαφανίστηκε το 2002 όταν ήταν περίπου 16 ετών, δεν είχε κουνηθεί από το σημείο για 12 χρόνια και ζύγιζε μόλις 96 κιλά όταν βρέθηκε», είπαν οι εισαγγελείς.

Ένας τοπικός ιατροδικαστής έκπληκτος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «πέθανε από οξεία παραμέληση» και παραμένει «τραυματισμένος» ψυχικά, από την υπόθεση δύο χρόνια αργότερα.

«Έχω δει κάθε είδους θάνατο και νεκρό σώμα σε όλα τα χρόνια αυτής της δουλειάς, αλλά δεν έχω δει ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβη στη Lacey», είπε και συμπλήρωσε «κανείς δεν αξίζει να υποφέρει έτσι».

Η Lacey είχε «συνδεθεί» με τον καναπέ μέσα από το σάπιο δέρμα της και όταν βρέθηκε, τα κόκκαλά της προεξείχαν από το σώμα της, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

