Η Ιαπωνία έχει σοβαρό πρόβλημα με τις αρκούδες και για να το λύσει, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον στρατό.

«Οι αρκούδες έχουν θεαθεί σε σούπερ μάρκετ και είναι πιθανό να ξυπνήσεις και να βρεις μια αρκούδα μπροστά στην πόρτα του σπιτιού σου. Ο πληθυσμός ζει με το φόβο», δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Το Υπουργείο υπό την ηγεσία του Κοϊζούμι ανακοίνωσε ότι στρατιώτες θα σταλούν στην επαρχία Akita, στο βόρειο τμήμα της χώρας, που έχει πληγεί περισσότερο από τον υπερπληθυσμό αρκούδων, για να βοηθήσουν στην τοποθέτηση παγίδων.

«Δεν θα πυροβολήσουν, αυτό το καθήκον θα ανατεθεί στους κυνηγούς», ανέφερε.

πηγή: repubblica.it