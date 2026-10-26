Στην ενίσχυση των διεθνών αμυντικών δεσμών και στην προβολή της παρουσίας της σε πολυεθνικά στρατιωτικά φόρα επενδύει η Εθνική Φρουρά της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Αλεξάνδρου, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ινδία, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση που του απηύθυνε η ηγεσία της ινδικής αεροπορίας.

Η παρουσία στην αεροπορική βάση Jodhpur

Η μετάβαση του Κύπριου ανώτατου αξιωματικού έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού της Ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας, Air Chief Marshal Amar Preet Singh. Αφορμή αποτέλεσε η διεξαγωγή της πολυεθνικής αεροπορικής άσκησης μεγάλης κλίμακας με την ονομασία «Tarang Shakti», η οποία έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της στρατηγικής σημασίας αεροπορικής βάσης Jodhpur.

Κατά την παραμονή του, ο επικεφαλής της κυπριακής στρατιωτικής αεροπορίας είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια και να ενημερωθεί για τις σύγχρονες τακτικές εναέριας μάχης που εφαρμόζουν οι συμμετέχουσες δυνάμεις.

Στο περιθώριο της άσκησης, ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορίας συμμετείχε στη διάσκεψη Τύπου (Media Conference) της άσκησης, καθώς και στο Συνέδριο Αρχηγών Αεροπορικών Δυνάμεων (Air Chiefs’ Conference), στο Νέο Δελχί, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της αεροπορικής ισχύος, τον στρατηγικό ρόλο των αεροπορικών δυνάμεων και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας.