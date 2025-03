Οι Αρχές της Ιορδανίας μετέφεραν χθες Τρίτη στο έδαφος του χασεμιτικού βασιλείου από τη Λωρίδα της Γάζας, μια πρώτη ομάδα παιδιών που χρειάζονται ιατρικές φροντίδες, όπως προέβλεπε σχέδιο που παρουσίασε ο μονάρχης Αμπντάλα Β΄ στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ιορδανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο εικονίζει ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας να φθάνουν σε στρατιωτικό ελικόπτερο στο Αμάν, μεταφέροντας τέσσερα τραυματισμένα παιδιά και μέλη των οικογενειών τους.

Ανάμεσά τους ήταν δύο ακρωτηριασμένα παιδιά, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο αμέσως μετά την άφιξή τους.

Ο Ιορδανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμαντ Μαμάνι επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως η πρώτη ομάδα παιδιών από τη Λωρίδα της Γάζας άρχισε να φθάνει στη χώρα.

Διευκρίνισε πως πρόκειται για την έναρξη «της υλοποίησης της πρωτοβουλίας για την οποία μίλησε ο βασιλιάς στην Ουάσιγκτον».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, ο Ιορδανός μονάρχης Αμπντάλα Β΄ είπε στον Τραμπ ότι το χασεμιτικό βασίλειο σχεδίαζε να «υποδεχθεί 2.000 παιδιά» από τη Γάζα που πάσχουν «από καρκίνο» ή είναι «σοβαρά άρρωστα».

Παράλληλα επίσης χθες εκπρόσωπος του ιορδανικού στρατού ενημέρωσε πως 29 παιδιά, συνοδευόμενα από 44 ενηλίκους, έφθασαν στην Ιορδανία διά χερσαίων οδών.

#WATCH: #Jordan evacuated the first group of #Palestinian children needing medical treatment from #Gaza on Tuesday. https://t.co/Z9R6ehikY2 pic.twitter.com/T90oXhNr8d

— Arab News (@arabnews) March 4, 2025