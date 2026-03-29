Περιοδεία στη Μέση Ανατολή πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις αμυντικές συνεργασίες της χώρας του με κράτη του Κόλπου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ουκρανός Πρόεδρος έφθασε σήμερα στην Ιορδανία, συνεχίζοντας τις επαφές του στην περιοχή.

Συγκεκριμένα ο Ζελένσκι αναζητά στήριξη από χώρες του Κόλπου για τον πόλεμο της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία, την ώρα που η δυτική στρατιωτική βοήθεια παραμένει αβέβαιη, και το Κίεβο προσπαθεί να καλύψει δημοσιονομικά κενά και να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή οπλικών συστημάτων.

«Σήμερα στην Ιορδανία. Η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα και είναι σημαντικό όλοι οι εταίροι να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ουκρανία κάνει αυτό που της αναλογεί. Σημαντικές συναντήσεις ενόψει», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία συμφώνησε χθες να ενισχύσει τη συνεργασία της στον τομέα της άμυνας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, μετά τις επαφές που είχε ο Ουκρανός Πρόεδρος στις δύο χώρες, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε επισκεφθεί και τη Σαουδική Αραβία.