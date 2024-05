Ο Πέδρο Σάντσεθ μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, δέχτηκαν στη Moncloa εκπροσώπους της λεγόμενης Ομάδας Επαφής για τη Γάζα: τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Mohammad Mustafá τους υπουργούς Εξωτερικών του Κατάρ, της Ιορδανίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας αλλά και εκπρόσωπο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC).

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σεΐχης Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, ο Ιορδανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών, Ayman Safadi, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Faisal bin Farhan, ο Τούρκος ομόλογός του, Hakan Fidan καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της OIC, Ibrahim Taha. Την ερχόμενη Δευτέρα ο Αιγύπτιος υπουργός, Samé Shukri, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη, καθώς δεν μπόρεσε να παραστεί σε αυτή τη συνάντηση επειδή βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στην Κίνα. Στις δηλώσεις τους όλοι μίλησαν για “ιστορική απόφαση” και εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς την ισπανική κυβέρνηση ενώ υποστήριξαν ότι ο «μόνος δρόμος για την ειρήνη είναι η λύση των δύο κρατών».

Spanish Prime Minister Pedro Sánchez has met with Palestinian Prime Minister Mohammad Mustafa and leading officials from several Middle Eastern countries in Madrid after #Spain, Ireland and Norway recognized a Palestinian state. #Palestine https://t.co/YnMqAoBuic

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 29, 2024