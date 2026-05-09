Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η διεθνής κοινότητα μετά την άφιξη του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, στην Ισπανία, με σκοπό τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που ξέσπασε σε κρουαζιερόπλοιο.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ έχει προγραμματίσει σειρά κρίσιμων συναντήσεων με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Τενερίφη, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στον σχεδιασμό μιας ασφαλούς επιχείρησης απομάκρυνσης των επιβατών από το πλοίο όπου εντοπίστηκαν κρούσματα του Χανταϊού.

Μέσω επίσημης ενημέρωσης στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Γκεμπρεγεσούς επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή και άμεση επικοινωνία με τον κυβερνήτη του πλοίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων υγείας και να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω διασπορά του ιού.

Τα νέα από το εσωτερικό του πλοίου κρίνονται ως συγκρατημένα αισιόδοξα, καθώς εκπρόσωπος του Οργανισμού που βρίσκεται επί τόπου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί νέα περιστατικά με ύποπτα συμπτώματα μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος. Η επιχείρηση στην Τενερίφη θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς η διαχείριση της αποβίβασης απαιτεί χειρουργική ακρίβεια ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία της τοπικής κοινωνίας αλλά και να παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα σε όσους την έχουν ανάγκη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε συνεργασία με τις ισπανικές Αρχές, εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια και τις υποδομές φιλοξενίας ή καραντίνας που θα απαιτηθούν, ενώ η παρουσία του ίδιου του Γενικού Διευθυντή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο ξέσπασμα σε διεθνές επίπεδο.