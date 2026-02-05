Στην Ιταλία, στο αεροδρόμιο Malpensa, προσγειώθηκε σήμερα το πρωί το Air Force One με επιβάτες τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance και τον υπουργό Εξωτερικών, Mark Rubio, για να παρακολουθήσουν την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου-Κορτίνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Με την οικογένειά του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, θα παρακολουθήσει την έναρξη των Αγώνων μαζί με την οικογένειά του. Αμέσως μετά την προσγείωση του Air Force One, αυτοκινητοπομπή με θωρακισμένα οχήματα μετέφερε την αμερικανική αντιπροσωπεία στο κέντρο της πόλης, στο ξενοδοχείο Sheraton, όπου διαμένουν οι αθλητές των ΗΠΑ.

Δείτε βίντεο