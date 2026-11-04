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Στην Ιταλία, η αστυνομία είναι αλλιώς…

Μπορεί στην Ελλάδα να έγινε ντόρος με τα Fiat 500 που χρησιμοποιούνται για αστικές περιπολίες, σε δρόμους με αυξημένη κίνηση, στενά σοκάκια και πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας, στην γειτονική μας χώρα, όμως, οι αστυνομικές Αρχές κυκλοφορούν με Maserati.

Την Maserati MCPURA, ένα ιταλικό supercar ισχύος 630 ίππων έχουν πλέον στον στόλο τους οι Καραμπινίεροι.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός να καθαρίζει προσεκτικά το νέο απόκτημα της ιταλικής αστυνομίας:

Ειδικότερα, στις 27 Οκτωβρίου 2025, το συγκεκριμένο super car παραδόθηκε στη Ρώμη στο Σώμα των Καραμπινιέρων της Ιταλίας για την επείγουσα μεταφορά οργάνων προς μεταμόσχευση και αίματος σε νοσοκομεία.

Σημειώνεται ότι πολυτελές αυτοκίνητο κοστίζει περίπου 230–240 χιλιάδες ευρώ.