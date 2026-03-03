Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται η Ιταλία, με στόχο την πρόληψη τυχόν τρομοκρατικών επιθέσεων μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με ό,τι διέρρευσε από το υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης, στη χώρα υπάρχουν 28.000 «ευαίσθητοι στόχοι» και ενισχύθηκε η ένοπλη φύλαξη σε όλους τους χώρους οι οποίοι συνδέονται, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, με τις χώρες που εμπλέκονται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Στη Ρώμη και στο Μιλάνο – όπως και σε σειρά άλλων πόλεων – αυξήθηκε το επίπεδο προστασίας που παρέχεται σε πρεσβείες, προξενεία, εμπορικά γραφεία και αεροπορικές εταιρείες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Μπέπε Σάλα, αναφέρθηκε στο «κλίμα ανησυχίας που έχει προκύψει στο εσωτερικό της τοπικής ιρανικής κοινότητας», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο συζήτησε και με τον αρμόδιο νομάρχη».

Στην περιφέρεια της Τοσκάνης, παράλληλα, ενισχύθηκε η «δυναμική φύλαξη» της αμερικανικής βάσης του Κάμπ Ντάρμπι, η οποία βρίσκεται μεταξύ Πίζας και Λιβόρνο. Παρόμοια μέτρα υιοθετήθηκαν για τη βάση του Αβιάνο, στη βορειοανατολική Ιταλία, όπως και στις αμερικανικές βάσεις Έντερλε και Ντελ Ντιν, κοντά στη Βιτσέντσα.