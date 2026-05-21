Στο προσκήνιο επανέρχεται η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε δυναμική επίδειξη ισχύος, στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Η Νότια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (Southcom), η οποία έχει υπό την ευθύνη της τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε την επίσημη είσοδο του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS Nimitz στα ύδατα της νότιας Καραϊβικής Θάλασσας.

Επιπλέον η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία καλωσόρισε τη δύναμη κρούσης μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας ότι τα πλοία προγραμματίζεται να παραμείνουν στην περιοχή για λίγες ημέρες, γεγονός που θέτει τις περιφερειακές δυνάμεις σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, φέρεται να ξεπερνά τα όρια μιας απλής εκπαιδευτικής δραστηριότητας, καθώς συνδέεται άμεσα με ευρύτερους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον.

Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, επικαλούμενοι έγκυρες κυβερνητικές πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση προτίθεται να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη πλωτή πλατφόρμα για τη διεξαγωγή σημαντικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Σημειώνεται πως η τακτική αυτή δεν είναι πρωτοφανής, καθώς ανάλογο ρόλο είχε διαδραματίσει στο πρόσφατο παρελθόν και το υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο Gerald Ford, η παρουσία του οποίου υπήρξε καταλυτική κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής επιδρομής για τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαδούρο.

Όπως αναφέρει η Corriere Della Serra, αν και το Nimitz έπλεε τις προηγούμενες ημέρες κατά μήκος των ακτών της Νότιας Αμερικής στο πλαίσιο μιας ήδη προγραμματισμένης άσκησης, η ξαφνική αλλαγή της πορείας του και η εμφάνισή του στην Καραϊβική κρίνεται από διεθνείς αναλυτές ως κάθε άλλο παρά συμπτωματική.

Η ιταλική εφημερίδα αναφέρεται και στην New York Times, η οποία επισημαίνει με νόημα ότι το Πεντάγωνο επέλεξε να ευθυγραμμίσει χρονικά την άφιξη της ναυτικής δύναμης με την ημέρα που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωνε τις βαρύτατες ποινικές κατηγορίες εναντίον του πρώην ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο.

Διεθνείς αναλυτές υποστηρίζουν πως η συντονισμένη αυτή πίεση, που συνδυάζει τη δικαστική δίωξη με τη στρατιωτική αποτροπή, αναδεικνύει την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον να επιβάλει τη στρατηγική της στην πίσω αυλή των ΗΠΑ, επανακαθορίζοντας τις ισορροπίες και προμηνύοντας ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη της Λατινικής Αμερικής.