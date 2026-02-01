Στην Κίνα έφτασε την Κυριακή ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σοϊγκού, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι.

Στην ατζέντα σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι θέματα διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας.

Όπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας, οι δύο πλευρές θα εξετάσουν «τη μεταβαλλόμενη κατάσταση στη σφαίρα της διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία αυξημένων διπλωματικών διεργασιών, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Αμερικανών αξιωματούχων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και διαρκεί πλέον σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σεργκέι Σοϊγκού είχε συναντηθεί ξανά με τον Γουάνγκ Γι τον περασμένο Δεκέμβριο στη Μόσχα.