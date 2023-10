Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ βρίσκεται στο Πεκίνο, ανακοίνωσε η Μόσχα σήμερα, ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψης στην Κίνα του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με την ευκαιρία διεθνούς φόρουμ για τους νέους δρόμους του μεταξιού.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως ο Λαβρόφ έφθασε στην κινεζική πρωτεύουσα, μαζί με ρωσική αντιπροσωπεία, μέσω X (του πρώην Twitter).

