Όταν κόβετε τα νύχια των χεριών σας, μην τα πετάτε, κρατήστε τα και στείλτε τα στην Κίνα για να γίνουν φάρμακα και … θα βγάλετε γρήγορα χρήματα.

Τα κομμένα νύχια, απ’ όσα ξέρουμε όλοι, δεν είναι χρήσιμα και πετάγονται στα σκουπίδια.

Noooot! Σύμφωνα με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική, αποτελούν πολύτιμα συστατικά για παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία διάφορων παθήσεων.

Πώς τα χρησιμοποιούν οι Εταιρείες

Οι Εταιρείες που παράγουν τέτοια σκευάσματα, αγοράζουν κομμένα νύχια από Σχολεία και χωριά, τα οποία πλένουν καλά, τα στεγνώνουν και τα αλέθουν σε σκόνη που αναμειγνύεται σε διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα.

Επειδή οι ενήλικες άνθρωποι αναπτύσσουν μόνο περίπου 100 γραμμάρια νυχιών ετησίως κατά μέσο όρο, η συλλογή αρκετών για να ανταποκριθεί στη ζήτηση είναι δύσκολο έργο, και η τιμή τους είναι σχετικά υψηλή.

Το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Kankan News ανέφερε πρόσφατα πως μια γυναίκα απ’ την επαρχιακή πόλη της Βόρεια Κίνας, Χεμπέι, πουλούσε κομμένα νύχια στο διαδίκτυο για 150 γουάν, που ισούνται με περίπου 18 ευρώ ανά κιλό, τα οποία μάζευε από ένα μικρό παιδάκι.

Επιστρέφει ξανά η χρήση νυχιών μετά τη δεκαετία του 1960

Η χρήση ανθρώπινων νυχιών στην κινεζική παραδοσιακή ιατρική είχε επιβραδυνθεί από τη δεκαετία του 1960, όταν η αυξανόμενη δημοτικότητα του βερνικιού άρχισε να μολύνει τα «εμπορεύματα».

Με την πάροδο του χρόνου, ανακαλύφθηκαν και άλλα συστατικά που παρέχουν παρόμοια αποτελέσματα, αλλά τα νύχια δεν εξαφανίστηκαν ποτέ πραγματικά. Προφανώς, επιστρέφουν!

Και πριν καν το σκεφτείτε, όχι, δεν μπορείτε να πουλήσετε τα νύχια των ποδιών σας.

Η Εταιρεία επεξεργασίας νυχιών χεριών ξεκαθαρίζει ότι ελέγχει πολύ προσεκτικά το απόθεμά της και ότι δεν γίνονται δεκτά νύχια ποδιών.