Eνισχύεται η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κολομβία, καθώς ο επικεφαλής του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη λατινοαμερικανική χώρα.

Στο επίκεντρο των επαφών του με τη στρατιωτική ηγεσία αλλά και στελέχη της νέας δεξιάς κυβέρνησης του προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια βρέθηκε ο συντονισμός επικείμενων κοινών επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αμερικανικών υπηρεσιών, οι συνομιλίες εστιάστηκαν στον σχεδιασμό νέων επιχειρησιακών τακτικών και την ανταλλαγή πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Μπογκοτά να ευθυγραμμίσει τη στρατηγική της με την Ουάσιγκτον και να κλιμακώσει την πίεση απέναντι στα εγχώρια και διεθνή καρτέλ.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια ανέλαβε τα καθήκοντά του την 7η Αυγούστου, διακηρύσσοντας ότι θα συντρίψει, με τη βοήθεια της Ουάσιγκτον, διάφορες κολομβιανές ένοπλες οργανώσεις που ενέχονται στη διακίνηση κοκαΐνης – η Κολομβία παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας αυτής στον κόσμο.

Αφού ανέλαβε την εξουσία, η χώρα της νότιας Αμερικής εντάχτηκε στην «Ασπίδα της Αμερικής», συμμαχία με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την πάταξη των καρτέλ, υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε χθες ότι ο επικεφαλής του, ο στρατηγός του σώματος των πεζοναυτών Φράνσις Ντόνοβαν, έκανε επίσκεψη στην Μπογοτά για να «συναντηθεί με τη νέα στρατιωτική ηγεσία της χώρας και να συζητήσει τις κοινές προσπάθειες για να καταπολεμηθούν οι ναρκοτρομοκράτες και να ενισχυθεί η στρατηγική εταιρική σχέση ως προς την ασφάλεια ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κολομβία».

Η SOUTHCOM συντονίζει από τη Φλόριντα τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Χαρακτήρισε την Κολομβία «εταίρο εδώ και πολύ καιρό στον αγώνα εναντίον των καρτέλ» και «ζωτικής σημασίας ηγετική δύναμη ως προς την περιφερειακή ασφάλεια».

Ο κολομβιανός πρόεδρος επικράτησε με οριακή διαφορά στην αναμέτρησή του με υποψήφιο της αριστεράς στις εκλογές του Ιουνίου, υποσχόμενος να βάλει τέλος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, που είχαν σκοπό να αφοπλιστούν οι συμμορίες και οι οργανώσεις ανταρτών που κατηγορούνται για εμπορία κοκαΐνης και να συντρίψει στρατιωτικά τις ένοπλες παρατάξεις.

Αφού ανέλαβε, η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας ενέκρινε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ εναντίον οργανώσεων που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στο έδαφος της χώρας.

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε βοήθεια για την «ασφάλεια» στην Κολομβία.

Photo by U.S. Southern Command