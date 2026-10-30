Επίσημη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη θα πραγματοποιήσει αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση του Τούρκου ομολόγου του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, η ατζέντα των συνομιλιών θα εστιάσει στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, στην εξέλιξη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, καθώς και σε κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.