Θρίλερ με απρόβλεπτες διαστάσεις για τις διεθνείς ισορροπίες και κίνδυνο να δημιουργηθεί θερμό επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ατλαντικό. Στο επίκεντρό του βρίσκεται ένα πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις, το Bella 1. Το πλοίο φέρεται να άλλαξε όνομα και σημαία εν πλω, ζωγραφίζοντας μάλιστα, μία ρωσική σημαία στο κύτος του, ενώ η Ρωσία, που μοιάζει να έχει ενημερωθεί σε ανώτατο επίπεδο για την υπόθεση, φέρεται να έστειλε ακόμη και πολεμικά σκάφη για τη συνοδεία του, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τις προσπάθειες αναχαίτισής του στον Ατλαντικό.

Το τάνκερ Bella 1, που συνδέεται με τη Βενεζουέλα φέρεται να εντάσσεται στον αποκαλούμενο «σκοτεινό στόλο» μεταφοράς καυσίμων και πετρελαίου. Το πλήρωμά του επιδίδεται σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη από την Αμερικανική Ακτοφυλακή τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Το πλοίο φέρεται μάλιστα να μετονομάστηκε σε Marinera και να άλλαξε νηολόγιο εν πλω, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Windward, την οποία επικαλείται το Fox News.

Το πετρελαιοφόρο έχει έκτοτε εντοπιστεί στα ανοικτά της Ιρλανδίας, με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιρλανδία να διεξάγουν εναέρια παρακολούθηση αφού διέφυγε της αναχαίτισης από τις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τους Times .

Υπάρχουν αναφορές που επιμένουν ότι το πλοίο βρίσκεται πλέον υπό στενή παρακολούθηση του αμερικανικού στρατού, περίπου 230 μίλια ανοικτά των ιρλανδικών ακτών, ενώ αεροσκάφη ναυτικής επιτήρησης τύπου P-8 φέρονται να έχουν εμπλακεί στην επιχείρηση τις τελευταίες ημέρες.

Πηγές αναφέρουν ότι το βράδυ του Σαββάτου 03/01, οι αμερικανικές δυνάμεις προσέγγισαν το πλοίο και προσπάθησαν να το αναχαιτίσουν, αφού έλαβαν ένταλμα από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Το τάνκερ όμως συνέχισε την πορεία του και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη καταδίωξη, όπως αναφέρει το πρακτορείο DPA.

Ρωσικό υποβρύχιο συνοδεύει το δεξαμενόπλοιο

Η Ρωσία φέρεται να έχει αναπτύξει έκτοτε ένα υποβρύχιο και ναυτικά μέσα για να συνοδεύσει το δεξαμενόπλοιο στα δικά της χωρικά ύδατα, όπως ανέφερε αργά την Τρίτη η Wall Street Journal.

🚨 BREAKING: Video has been released showing the U.S. Coast Guard SEIZING a Venezuelan oil tanker in a tactical operation today This is the SECOND Venezuelan vessel seized by the U.S. in recent days. President Trump’s NOT playing around. pic.twitter.com/OFMjUgpv5I — Nick Sortor (@nicksortor) December 20, 2025

Το δημοσίευμα επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και σημειώνει ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον και Μόσχας.

Russia has deployed a submarine and other naval assets to the Northern Atlantic in order to escort the formally Guyana-flagged Iranian-linked sanctioned crude oil tanker, Bella 1 – now the Russian-flagged, Marinera – to its apparent intended destination in Northern Russia,… pic.twitter.com/5xSTbtJVaV — OSINTdefender (@sentdefender) January 7, 2026

Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal. Ωστόσο, την 1η Ιανουαρίου, η Ρωσία είχε ζητήσει επισήμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν την καταδίωξη του πλοίου, καθώς αμερικανικές δυνάμεις το παρακολουθούσαν επί σχεδόν δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό.

BREAKING: The crew of the Iranian-linked sanctioned oil tanker Bella 1 have posted pictures of a U.S. Coast Guard cutter chasing the now Russian-flagged oil after it escaped off the Venezuelan coast. The ship is now sailing between Scotland & Iceland, trying to reach Russia pic.twitter.com/JPVaxwhHFy — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Το αίτημα της Μόσχας υποβλήθηκε, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούσε παράλληλα να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών ανέφεραν ότι η Βενεζουέλα είχε εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο τοποθέτησης στρατιωτικού προσωπικού σε δεξαμενόπλοια, προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να αποφύγουν αμερικανικούς αποκλεισμούς.

NATO forces track shadow oil tanker Bella 1—now renamed Marinera—250 miles off Ireland coast. Vessel fled US Venezuela blockade, painted Russian flag on hull to claim Moscow protection. US, UK, France, Ireland deploy surveillance aircraft. Russia filed diplomatic request to… pic.twitter.com/xqtovngeXZ — GeoTechWar (@geotechwar) January 6, 2026

Σύμφωνα με την Windward, το Bella 1 άλλαξε όνομα και σημαία την περασμένη εβδομάδα, με στόχο να αποφύγει την κατάσχεση από την Αμερικανική Ακτοφυλακή στον Ατλαντικό. Το CBS News μετέδωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν το πλοίο από τον Δεκέμβριο, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει την επιβολή μέτρων κατά των αποστολών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Το Bella 1 τελεί υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών από τον Ιούνιο του 2024, κατηγορούμενο ότι μετέφερε παράνομα φορτία πετρελαίου, συνδεδεμένα με εταιρεία που φέρεται να έχει δεσμούς με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα TankerTrackers.com, το πλοίο είχε μεταφέρει στο παρελθόν εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού και βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου στην Κίνα, μεταξύ 2021 και 2025.