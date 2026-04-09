Από μια κλωστή κρέμεται η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ – ΗΠΑ και Ιράν, με τον Λίβανο να αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι» στην ήδη υπερβολικά περίπλοκη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη 9 Απριλίου, ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχειρίας και καθιστούν τις διαπραγματεύσεις ανούσιες. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μπαγέρ Γαλιμπάφ, υποστήριξε ότι ο Λίβανος αποτελεί «αναπόσπαστο μέρος» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας θα επιφέρει «σθεναρή απάντηση» από το Ιράν.

«Ο Λίβανος και ολόκληρος ο Άξονας της Αντίστασης, ως σύμμαχοι του Ιράν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκεχειρίας» που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ μέσω της πακιστανικής μεσολάβησης, προειδοποίησε ο Γαλιμπάφ σε ανάρτηση στο «X».

Οι δηλώσεις τους έρχονται μετά τις σφοδρότερες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χεζμπολάχ τον περασμένο μήνα, σκοτώνοντας περισσότερους από 250 ανθρώπους χθες, Τετάρτη 8 Απριλίου.

Όμως, ΗΠΑ και Ισραήλ επιμένουν πως ο Λίβανος δεν αποτελεί μέρος της εκεχειρίας, λόγω της Χεζμπολάχ, γεγονός που δημιουργεί νέες τριβές ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη και νέα αβεβαιότητα στις αγορές.

Στα ύψη και πάλι το πετρέλαιο

Ως αποτέλεσμα, νέα εκρηκτική άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, επιστρέφοντας κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν άνοδο πάνω από 3% στις συναλλαγές της Πέμπτης και διαπραγματεύονται σε τιμές γύρω στα 98 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή τα συμβόλαια του αμερικανικού τύπου αργού WTI έχουν σκαρφαλώσει στα 99 δολάρια το βαρέλι με άνοδο που ξεπέρασε και το 5%.