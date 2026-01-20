Ο υπουργός Εσωτερικών της Ρωσίας Βλαντίμιρ Κολοκόλτσεφ έφτασε σήμερα στην Κούβα, ξεκινώντας μια επίσκεψη για «διμερείς επαφές», ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στην Αβάνα, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις στη νησιωτική χώρα της Καραϊβικής.

«Ο Βλαντίμιρ Κολοκόλτσεφ θα έχει μια σειρά διμερών επαφών και θα συμμετάσχει επίσης σε επετειακές τελετές», ανέφερε η πρεσβεία με αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Ρώσο υπουργό υποδέχτηκε το πρωί στο αεροδρόμιο της Αβάνας ο Κουβανός ομόλογός του, Λάσαρο Αλμπέρτο Άλβαρες.