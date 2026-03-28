Το αεροπλανοφόρο USS «Gerald R. Ford» έχει αγκυροβολήσει στο λιμάνι του Σπλιτ στην Κροατία, ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Πριν από την άφιξή του στο Σπλιτ, το Ford βρισκόταν στη ναυτική βάση της Σούδας, καθώς στις 12 Μαρτίου ξέσπασε πυρκαγιά στον χώρο πλυντηρίων του πλοίου.

Η πυρκαγιά δεν σχετιζόταν με πολεμική δράση, ανέφερε τότε ο αμερικανικός στρατός.

Να υπενθυμίσουμε πως, πριν από το περιστατικό, το αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.