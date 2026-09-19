Σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και διμερούς συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, με τη Διοικήτρια της Εθνοφρουράς του Νιου Τζέρσεϊ, Ταξίαρχο Yvonne L. Mays.

Η παρουσία της Αμερικανίδας αξιωματούχου εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών επαφών για την ενδυνάμωση των στρατιωτικών σχέσεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο πλευρών, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό επίπεδο συντονισμού και τη διαρκή εμβάθυνση της αμυντικής σχέσης.

Κατά τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του State Partnership Program (SPP), μέσω του οποίου υπάρχει σε εξέλιξη θεσμοθετημένη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Πολιτεία του New Jersey, και διερευνήθηκαν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του Προγράμματος και σε άλλους τομείς.

Ο Υπουργός εξέφρασε τις ευχαριστίες του Υπουργείου Άμυνας για τη συνολική προσφορά της Εθνοφρουράς του New Jersey, καθώς και για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην αναβάθμιση των ικανοτήτων της Εθνικής Φρουράς.