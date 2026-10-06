Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου υποδέχθηκε στην έδρα του ΓΕΕΦ τον Αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Πτέραρχο Sir Richard Knighton, κατόπιν προσκλήσεώς του στη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι δύο Αρχηγοί αντάλλαξαν απόψεις με έμφαση στην υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση και τις τρέχουσες εξελίξεις επί θεμάτων ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σημειώνεται πως η συνάντηση εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσει η Εθνική Φρουρά στο πλαίσιο της προσπάθειας προαγωγής της ασφάλειας, στην ευρύτερη περιοχή.