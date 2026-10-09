Ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας του Λιβάνου, Στρατηγός Rodolph Haykal, συνοδευόμενος από στρατιωτική αντιπροσωπεία, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΦ, η συνάντηση έγινε κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου.

Την ημέρα της άφιξή του, πραγματοποιήθηκε η τελετή της επίσημης υποδοχής στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Αρχηγών κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης, ο Στρατηγός Rodolph Haykal είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς και επισκέφθηκε μεταξύ άλλων, την Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», το Εκπαιδευτικό Κέντρο CYCLOPS (Cyprus Center for Land, Open – seas and Port Security), το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) «ΖΗΝΩΝ» και τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, όπου κατέθεσε στεφάνι αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη των πεσόντων στους αγώνες για την ελευθερία της Κυπριακής Δημοκρατίας.