Στενότερους αμυντικούς δεσμούς και νέους διαύλους επικοινωνίας διαμορφώνουν Κύπρος και Ινδία, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων στον τομέα της ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, συναντήθηκε στο Στρατηγείο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας της Ινδίας, κ. Shri Rajesh Kumar Singh, ο οποίος συνοδευόταν από μέλη της αντιπροσωπείας του, καθώς και από τον Ύπατο Αρμοστή της Δημοκρατίας της Ινδίας, κ. Manish.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας και στην αναβάθμιση κοινών δραστηριοτήτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της ασφάλειας και των αναδυόμενων τεχνολογιών.