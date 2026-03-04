Στην Κύπρο έφτασαν, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης, οι φρεγάτες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο «Κίμων» και η «Ψαρά» στάλθηκαν από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ασπίδας προστασίας στο νησί.

Πριν από δύο ημέρες η στρατιωτική βρετανική βάση Ακρωτηρίου δέχθηκε επίθεση από ιρανικό drone, γεγονός που δημιούργησε ευρύτερη αναστάτωση για το που μπορεί να φτάσει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ – Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως αμέσως μετά την ιρανική επίθεση, επικοινώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη με σκοπό να στείλει βοήθεια.

Ακόμη, σημειώνεται πως πέρα από τις δύο φρεγάτες, η Ελλάδα έστειλε και δύο ζεύγη F-16.

Τα F-16 έφτασαν στην Κύπρο από τη Δευτέρα ενώ οι φρεγάτες ξεκίνησαν το ταξίδι το βράδυ της Δευτέρας στις 10:30 και έφτασαν το πρωί Τετάρτης.

