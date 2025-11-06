Στην Ουάσιγκτον υποδέχεται για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος τους ηγέτες των πέντε πρώην σοβιετικών δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας.

Οι πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας – Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν- έχουν κερδίσει δημοτικότητα στη διεθνή σκηνή μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Αν και από τα μέσα του 19ου αιώνα έως την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991 βρίσκονταν αποκλειστικά υπό ρωσική επιρροή, πλέον προσελκύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον, με την πρώτη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κεντρικής Ασίας να διεξάγεται 2023.

Όπως εκτιμούν διεθνείς αναλυές, οι δυτικές δυνάμεις επιδιώκουν να εδραιώσουν την παρουσία τους σε αυτήν την πλούσια σε πόρους αλλά περίκλειστη περιοχή, όπου την παραδοσιακή ρωσική επιρροή ανταγωνίζεται η Κίνα.

Σημειώμεται πως φέτος οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο ομόλογός του της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκαν την Κεντρική Ασία τον Απρίλιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο αντίστοιχα.

Αυτές οι συναντήσεις κορυφής κατέστησαν δυνατές χάρη στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Ασίας, οι οποίες προσπαθούν να παρουσιαστούν ως ένα ενιαίο γεωπολιτικό μπλοκ και έχουν θέσει τέλος στις μεταξύ τους συγκρούσεις, κυρίως για τους υδάτινους πόρους.

Το Πεκίνο έχει ήδη εδραιωθεί στην περιοχή με τους «Νέους Δρόμους του Μεταξιού, ένα τεράστιο έργο υποδομών, και έχει καθιερωθεί ως ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος των χωρών της Κεντρικής Ασίας μπροστά από την ΕΕ και τη Ρωσία.

Σε επίπεδο ασφάλειας, η Μόσχα παραμένει απαραίτητη, ακόμη και αν η Κίνα και η Τουρκία παρεμβαίνουν, ενώ οι Δυτικοί, οι οποίοι διέθεταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή για να επιχειρούν στο Αφγανιστάν, αγωνίζονται να διατηρήσουν την επιρροή τους.

