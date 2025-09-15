Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ξεκίνησε την 12ήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζοντας το πνευματικό έργο της Εκκλησίας με τη διπλωματική του αποστολή.

Η άφιξή του στην Ουάσιγκτον συνοδεύτηκε από επίσημη τελετή στη στρατιωτική βάση Άντριους, όπου τον υποδέχθηκαν ο επικεφαλής του Πρωτοκόλλου των ΗΠΑ, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της ομογένειας, υπογραμμίζοντας το πολιτικό και εκκλησιαστικό βάρος της επίσκεψης.

Στο πρόγραμμα της παραμονής του στην αμερικανική πρωτεύουσα περιλαμβάνεται σειρά σημαντικών επαφών. Το βράδυ της Δευτέρας θα συναντηθεί στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την Τρίτη θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον, συνοδευόμενος από τον Ελληνοαμερικανό στρατηγό Άντριου Πόπας. Στη συνέχεια, θα παραστεί σε επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τιμήν του, που διοργανώνει ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάικ Ρήγας.

Ο Πατριάρχης θα συμμετάσχει επίσης σε γεύμα που παραθέτει ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, με τη συμμετοχή βουλευτών και από τα δύο κόμματα, ενώ θα παρευρεθεί σε δεξίωση στην ενορία της Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια.

Επόμενος σταθμός: Νέα Υόρκη

Την Πέμπτη ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας θα επισκεφθεί τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero, ο οποίος αποτελεί σύμβολο Ανάστασης και Ελπίδας για την Ομογένεια. Ο ναός, έργο που στήριξε προσωπικά από τα πρώτα του βήματα, παραδίδεται πλέον ολοκληρωμένος. Εκεί θα τελέσει δοξολογία και θα παραστεί σε εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα και τους διασώστες της 11ης Σεπτεμβρίου.

Στη Νέα Υόρκη, ο Πατριάρχης θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και θα μιλήσει στο Council on Foreign Relations, ένα από τα πιο επιδραστικά think tanks των ΗΠΑ.

Αφορμή της επίσκεψης αποτελεί η απονομή του διεθνούς βραβείου Templeton, με το οποίο τιμάται για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, τον διαθρησκειακό διάλογο και τη δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στο Lincoln Center, παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων, όπως η Τζέιν Γκούνταλ, ο Αλ Γκορ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στα Χάμπτονς, όπου ο Πατριάρχης θα λάβει μέρος στη δράση World Cleanup Day με ερευνητές του Πανεπιστημίου Stony Brook και θα τιμηθεί με το ανώτατο μετάλλιο του ιδρύματος. Παράλληλα, θα τελέσει λειτουργίες μαζί με Ιεράρχες από όλη την Αμερική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συναντήσεις του με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα θέσει ζητήματα που αφορούν τις θρησκευτικές ελευθερίες, την κατάσταση στην Ουκρανία και την προστασία των χριστιανικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή.