Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, ο οποίος έφθασε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Νεχμάτ Αούν, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Λιβανέζου αρχηγού κράτους στην αμερικανική πρωτεύουσα από το 2009, όταν ο τότε πρόεδρος του Λιβάνου, Μισέλ Σουλεϊμάν, είχε συναντηθεί με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Σύμφωνα με το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA), το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε το Σάββατο (18/7) στη στρατιωτική βάση Άντριους στις 15:00 τοπική ώρα (19:00 GMT).

Τον πρόεδρο και τη σύζυγό του υποδέχθηκαν αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο διοικητής της βάσης, η πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ Νάντα Χαμαντέχ Μααουάντ και μέλη του λιβανικού διπλωματικού προσωπικού.

Κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τζόζεφ Αούν θα συναντηθεί την Κυριακή με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ την Τρίτη είναι προγραμματισμένες οι συνομιλίες του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει επίσης επαφές με Αμερικανούς γερουσιαστές και άλλους υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Πηγή: Al Jazeera