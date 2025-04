Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αφίχθη σήμερα Πέμπτη (3/4) αεροπορικώς στη Βουδαπέστη, λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), γνωστοποίησε ο Ούγγρος υπουργός Άμυνας, ο οποίος τον υποδέχθηκε.

«Καλωσήλθατε στη Βουδαπέστη, Μπενιαμίν Νετανιάχου!», ανέφερε μέσω Facebook ο υπουργός Άμυνας Κριστόφ Σαλάι-Μπομπροβνίτσκι.

#UPDATE Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu arrived in Hungary on Thursday in defiance of the International Criminal Court (ICC)’s arrest warrant against him over alleged war crimes in Gaza, the Hungarian defence minister said.

“Welcome to Budapest, Benjamin Netanyahu!”… pic.twitter.com/X358uGdehP

