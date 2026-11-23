Στην Πολωνία βρέθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, δίνοντας το παρών στις εργασίες της πολυεθνικής στρατιωτικής άσκησης με την επωνυμία «Κoalicja 26.2». Η επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς παρουσίας και της εξωστρέφειας των κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων σε σημαντικές διασυμμαχικές διοργανώσεις.

Ειδικότερα, ο Αρχηγός παρακολούθησε από κοντά την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (Distinguished Visitors Day – DV Day) της άσκησης. Κατά τη διάρκεια της τελικής αυτής φάσης, οι συμμετέχουσες δυνάμεις παρουσίασαν το επίπεδο της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας, καθώς και τον συντονισμό τους σε σύνθετα σενάρια επί του πεδίου.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος περίπου 2.800 στρατιωτικοί από 11 χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Τουρκία – η οποία συμμετείχε εξ αποστάσεως από την Κωνσταντινούπολη), καθώς και ουκρανικό προσωπικό.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν πως η συμμετοχή της ηγεσίας της Εθνικής Φρουράς σε τέτοιου βεληνεκούς πολυεθνικές δραστηριότητες υπογραμμίζει τη σταθερή επιδίωξη για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενδυνάμωση των δεσμών με συμμαχικές χώρες.

Παράλληλα, προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα για τη διαλειτουργικότητα των σύγχρονων στρατιωτικών σχηματισμών στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας.