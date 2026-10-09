Η πρώην Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι, τιμήθηκε την Παρασκευή (09/10) με το Νόμπελ Ειρήνης.

Η 85χρονη Νοτιοαφρικανή νομικός βραβεύτηκε για τις πολυετείς προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και τη λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου, σε μια χρονιά που συμπληρώνονται 125 χρόνια από τη θέσπιση του θεσμού.

Το Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ χαιρέτισε τη βράβευση, χαρακτηρίζοντάς την «υπέροχη είδηση» για την παγκόσμια προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ανακοίνωση της νορβηγικής επιτροπής Νόμπελ στο Όσλο

Στην ανακοίνωση του κορυφαίου παγκόσμιου βραβείου προέβη ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Γιόργκεν Βάτνε Φρίντνες, εξαίροντας τη σπουδαία διαδρομή της Νάβι Πιλάι.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής, το έργο της 85χρονης νομικού αποτελεί «πηγή ελπίδας και έμπνευσης για όλους όσοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν πιο ειρηνικό κόσμο».

Στο επίσημο δελτίο Τύπου της Επιτροπής υπογραμμίζεται με έμφαση η σημασία της προάσπισης των θεσμών σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας:

«Σε μια εποχή που ο αριθμός των πολέμων και των συγκρούσεων αυξάνεται, και ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου δέχονται πολιτικές επιθέσεις, η Επιτροπή Νόμπελ επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων χωρίς τη χρήση βίας εξαρτάται από το διεθνές κράτος δικαίου. Ένα διεθνές νομικό σύστημα στο οποίο οι εγκληματίες πολέμου λογοδοτούν και τα θύματα καταχρήσεων δικαιώνονται, αποτελεί προϋπόθεση για έναν ειρηνικό κόσμο».

Για τη φετινή χρονιά, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ έλαβε 287 υποψηφιότητες (άτομα και οργανισμούς), εστιάζοντας στη διασφάλιση της διαρκούς ειρήνης και την ενίσχυση των διεθνών θεσμών.

Ποια είναι η Νάβι Πιλάι

Η Ναβανεθέμ «Νάβι» Πιλάι γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και έχει γράψει ιστορία με τη δράση της στον νομικό και ανθρωπιστικό στίβο:

Υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής.

Υπηρέτησε ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και διετέλεσε πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα.

Ηγήθηκε του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2008–2014).

Διετέλεσε επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 εξαπέλυσε βαρύτατες κατηγορίες κατά του Ισραήλ για διαπραχθείσα γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αντίδραση του ΟΗΕ για τη βράβευση

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γενεύη υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την είδηση της απονομής του Νόμπελ Ειρήνης στην πρώην επικεφαλής του.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου, Σαμπία Μαντού, δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Είναι μια υπέροχη είδηση.Χρειαζόμαστε περισσότερη αφοσίωση και δέσμευση στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Σημειώνεται ότι η φετινή απονομή συμπίπτει με τη συμπλήρωση 125 ετών από τη θέσπιση του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης.

Πηγή: Associated Press