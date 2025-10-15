Ένας νέος σταθμός του Μετρό, με το όνομα «Αγία Παρθένος Μαρία» («Maryam-e-Moqaddas», αλλιώς «Holy Virgin Mary» στα αγγλικά), πρόκειται να ανοίξει στο κέντρο της Τεχεράνης, στο Ιράν, σηματοδοτώντας μια σημαντική προσθήκη στη Γραμμή 6 της πόλης μετά από σχεδόν μια δεκαετία εργασιών.

Ο εν λόγω σταθμός του Μετρό βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Ostad Nejatollahi και Karimkhan Zand, κοντά στον Αρμενικό Καθεδρικό Ναό και εξυπηρετεί μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Το όνομα επιλέχθηκε σε αναγνώριση της χριστιανικής κοινότητας της Τεχεράνης και του σεβαστού καθεστώτος της Παναγίας, τόσο στο Χριστιανισμό, όσο και στο Ισλάμ. Ο Δήμος της Τεχεράνης πρότεινε το όνομα, το οποίο στη συνέχεια εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απόφαση αντανακλά την αναγνώριση της πολιτιστικής και θρησκευτικής πολυμορφίας της πρωτεύουσας.

Το θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο πίσω από το όνομα του σταθμού

Το Ιράν φιλοξενεί μία από τις παλαιότερες χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή, με αρμενικές και ασσυριακές εκκλησίες που δραστηριοποιούνται εδώ και αιώνες. Αν και οι χριστιανοί αποτελούν μια μικρή μειονότητα, αναγνωρίζονται επίσημα από το ιρανικό Σύνταγμα και ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους.

Στο Ισλάμ, η Παναγία, γνωστή ως Μαριάμ, είναι ιδιαίτερα σεβαστή ως μητέρα του Ιησού, ο οποίος θεωρείται προφήτης στο Κοράνι. Θεωρείται μία από τις πιο ενάρετες και τιμημένες γυναίκες στην ισλαμική παράδοση, με ένα ολόκληρο κεφάλαιο του Κορανίου να είναι αφιερωμένο σε αυτήν.

Η στρατηγική τοποθέτηση του σταθμού «Holy Virgin Mary»

Ο σταθμός, που βρίσκεται μεταξύ της πλατείας Haft-e Tir και της πλατείας Vali-Asr, κατέχει καίρια θέση στη Γραμμή 6.

Η θέση του, κατά μήκος της οδού Karimkhan, ενός πολιτιστικού και καλλιτεχνικού κέντρου, επηρέασε επίσης τον σχεδιασμό του. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Δήμου της Τεχεράνης, Abdolmotahhar Mohammadkhani, οι αρχιτέκτονες έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση του σταθμού στο αστικό τοπίο και στη διατήρηση της θέας προς το κοντινό πάρκο.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2015 και απαιτούσε εκτεταμένες υπόγειες εργασίες. Η εγκατάσταση φτάνει σε βάθος 34 μέτρων (111 πόδια) και καλύπτει περίπου 11.000 τετραγωνικά μέτρα (118.400 τετραγωνικά πόδια).

Ο Mohammadkhani είπε ότι το έργο περιελάμβανε την εκσκαφή περισσότερων από 102.000 κυβικών μέτρων (3,6 εκατομμύρια κυβικά πόδια) γης, τη χρήση 3.600 τόνων (7,9 εκατομμύρια λίβρες) οπλισμού και την έκχυση 27.000 κυβικών μέτρων (953.000 κυβικά πόδια) σκυροδέματος. Περίπου 6.000 τετραγωνικά μέτρα (64.600 τετραγωνικά πόδια) λιθοδομής προστέθηκαν σε όλη τη δομή για να πληρούνται τόσο τα πρότυπα ασφάλειας, όσο και τα πρότυπα αισθητικής.

Τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης

Ο σταθμός θα διαθέτει αρχικά μόνο μια είσοδο (βόρεια) και 12 κυλιόμενες σκάλες. Μια δεύτερη είσοδος θα κατασκευαστεί στην αρχή της οδού South Ostad Nejatollahi για καλύτερη προσβασιμότητα. Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών που επισκέπτονται το κέντρο της Τεχεράνης.

Ο Mohammadkhani δήλωσε ότι η έναρξη λειτουργίας του σταθμού «Holy Virgin Mary» είναι κάτι περισσότερο από ένα ορόσημο της μηχανικής — στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση, βελτιώνοντας τις μετακινήσεις και παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση σε πολιτιστικές και εμπορικές περιοχές.

Φωτογραφίες: Tehran Picture Agency