Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, έφτασε στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 23 Μαΐου, πραγματοποιώντας τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του στο Ιράν. Η μετακίνησή του εντάσσεται, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και πακιστανικά μέσα ενημέρωσης, στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, σε μια περίοδο που οι επαφές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την περιφερειακή αποκλιμάκωση παραμένουν εύθραυστες.

Ο Μουνίρ φέρεται να είχε εμπλακεί και νωρίτερα σε παρασκηνιακές διεργασίες, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός ή έστω αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προσπάθεια που –σύμφωνα με αναφορές– είχε τύχει θετικών σχολίων τόσο από Ιρανούς αξιωματούχους όσο και από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η νέα του επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ η Τεχεράνη εξετάζει, όπως μεταδίδεται, νέα αμερικανική πρόταση στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών.

Μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, Πακιστανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επίσκεψη του αρχηγού του στρατού συνδέεται με την πορεία των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν, αλλά και με μια ευρύτερη ατζέντα «σημαντικών περιφερειακών ζητημάτων», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το Ισλαμαμπάντ επιχειρεί διαχρονικά να ισορροπήσει ανάμεσα στις σχέσεις του με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και στο Αφγανιστάν.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή 22 Μαΐου ότι στις τελευταίες επαφές με την Τεχεράνη σημειώθηκε «μικρή πρόοδος», αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί πως οι διαφορές παραμένουν σημαντικές, κυρίως σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις.

Στην Τεχεράνη, η υποδοχή του Μουνίρ έγινε από τον υπουργό Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομένι, σε μια κίνηση που υπογράμμισε το επίπεδο της επίσκεψης. Ωστόσο, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών επιχείρησε να ρίξει τους τόνους των προσδοκιών, τονίζοντας ότι η παρουσία του Πακιστανού στρατάρχη δεν σηματοδοτεί καμία «καμπή» στις διαπραγματεύσεις ούτε προεξοφλεί άμεση πρόοδο.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγκάι, προσθέτοντας ότι το επίκεντρο των συζητήσεων παραμένει η προσπάθεια τερματισμού των συγκρούσεων και της έντασης στην περιοχή, ενώ τα τεχνικά ζητήματα του πυρηνικού φακέλου δεν βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι σε πλήρη ανάπτυξη.

Παράλληλα, άλλος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο Tasnim, αναγνώρισε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στις επαφές, αλλά υπογράμμισε πως «κανένα ζήτημα δεν μπορεί να θεωρηθεί λυμένο», περιγράφοντας ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων που παραμένει ρευστό και εύθραυστο.

Στο παρασκήνιο, αναλυτές σημειώνουν ότι ο ρόλος του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή δεν είναι θεσμικά καθορισμένος, αλλά στηρίζεται κυρίως στις διακριτές σχέσεις που διατηρεί τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσιγκτον. Ωστόσο, παραμένει ασαφές κατά πόσο οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν έναν πιο ενεργό πακιστανικό ρόλο στις συνομιλίες, τη στιγμή που άλλοι δίαυλοι –όπως μέσω ευρωπαϊκών ή περιφερειακών μεσαζόντων– εξακολουθούν να λειτουργούν παράλληλα.

Η επίσκεψη Μουνίρ, υπό αυτό το πρίσμα, δεν φαίνεται να σηματοδοτεί άμεση διπλωματική ανατροπή, αλλά περισσότερο μια ακόμη κίνηση σε ένα σύνθετο παζλ διαπραγματεύσεων που παραμένει ανοιχτό, με την αποκλιμάκωση να εξαρτάται από λεπτές ισορροπίες και αμοιβαίες παραχωρήσεις που ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί.