Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν ξανά οι δίαυλοι της διπλωματίας, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, μεταβαίνει την Πέμπτη στην Τεχεράνη.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των διεθνών πρωτοβουλιών για την εκτόνωση της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή, με την πλευρά της Ντόχα να επιδιώκει την καλλιέργεια ενός πιο ήπιου κλίματος.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, «οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την ανάγκη επιστροφής στο status quo πριν από την 28η Φεβρουαρίου».

Το Κατάρ είναι μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.