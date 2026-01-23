Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η τελετή έναρξης της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην τελετή παρευρέθηκε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος σε χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση και τις πρόσφατες εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα, στην προοπτική ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ, καθώς και στους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας για την ενίσχυση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ένωσης.

Στο περιθώριο της τελετής, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον Προέδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής Στρατηγό Seán Clancy και τον Μόνιμο Στρατιωτικό Αντιπρόσωπο της Κύπρου Συνταγματάρχη (ΥΠ) Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, ενώ προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό με τις δυνατότητες και δράσεις της Εθνικής Φρουράς.