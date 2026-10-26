Δύο ημέρες προτού ανοίξουν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, ο Γκάντι Άιζενκοτ υποσχέθηκε χθες Κυριακή να συμφιλιώσει τη βαθιά διχασμένη χώρα, ενώ ο αντίπαλός του, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, συνέχισε και διπλασίασε τις επιθέσεις εναντίον της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την ότι δεν κατανοεί το μέγεθος της απειλής που βλέπει στο Ιράν και στους Παλαιστίνιους.

Απευθυνόμενος σε αρκετές εκατοντάδες υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί στο Τελ Αβίβ για την τελευταία του προεκλογική ομιλία, ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, η παράταξη του οποίου εκτιμάται πως θα δώσει μάχη ως το νήμα με αυτήν του Νετανιάχου, συνηγόρησε υπέρ εθνικής ενότητας.

«Ο στόχος μας δεν είναι η μια πλευρά να νικήσει την άλλη. Δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο», είπε. «Θα εργαστούμε για να ενώσουμε ξανά όλους τους Ισραηλινούς, όσους θα μας ψηφίσουν και όσους δεν θα μας ψηφίσουν».

Απευθύνθηκε άμεσα στους ψηφοφόρους του κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου: «βαθιά μέσα σας, το ξέρετε κι εσείς ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι», επιχειρηματολόγησε. «Το Ισραήλ χρειάζεται αλλαγή».

Επαναβεβαιώνοντας «τη δέσμευσή του στην ασφάλεια και στην οικονομία», υποσχέθηκε ρήξη με τον τρόπο που κυβέρνησε ο αντίπαλός του, κυρίαρχος στην ισραηλινή πολιτική αρένα για τρεις δεκαετίες.

«Θα σας κοιτάω όλους στα μάτια και θα σας λέω την αλήθεια. Θα αναλαμβάνω την ευθύνη για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, διότι έτσι ασκείς αληθινά ηγετικό ρόλο», πρόσθεσε.

Επιρρίπτοντας ευθύνες στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Άιζενκοτ υποσχέθηκε ότι θα σχηματίσει ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας για τα γεγονότα.

Ο λόγος του μοιάζει να σαγηνεύει τους ψηφοφόρους που αισθάνονται ότι η πολιτική τάξη δεν τους παίρνει καν υπόψη.

«Έχω την αίσθηση πως είναι βράχος για εμάς (…) κάποιος που μπορώ να εμπιστευτώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Γιαέλ Σκέντι, 66χρονη δημιουργός κοσμημάτων.

«Μέσα σε όλο αυτό το χάος, αυτό που μετράει για μένα είναι αυτή η αίσθηση πως έχουμε κάποιον που είναι ικανός, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να ενώσει τους πάντες, λιγάκι σαν πατρική φιγούρα».

«Χρειαζόμαστε κάποιον στις αξίες του οποίου θα μπορούμε να πιστέψουμε στ’ αλήθεια», πρόσθεσε η Σεν Σαρόν, έφεδρη που εργάζεται σε εταιρεία τεχνολογίας.

«Καταστροφή»

Στο τηλεοπτικό Κανάλι 14 —που πρόσκειται στον ίδιο—, ο απερχόμενος πρωθυπουργός από την πλευρά του πρόσαψε στους αντιπάλους του ότι θέλουν τη δημιουργία κράτους της Παλαιστίνης, «που θα αποτελούσε καταστροφή για το Ισραήλ».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επικέντρωσε την εκστρατεία του στην ασφάλεια, διατεινόμενος ότι είναι ο μοναδικός εγγυητής της.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αφίσες με τη μορφή του και το σύνθημα «Είτε η δεξιά, είτε η Παλαιστίνη».

Δεν έπαψε ποτέ εξάλλου να επισείει την απειλή του Ιράν, υμνώντας τα αποτελέσματα του πολέμου που εξαπέλυσε τον Φεβρουάριο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτός ο τελευταίος υποστήριξε δημόσια την υποψηφιότητά του.

«Φέραμε σε πέρας το 90% της δουλειάς, απομένει το 10%. Ποιος θα το αναλάβει; Ο Άιζενκοτ κι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι; Όχι. Μόνο εγώ μπορώ να το κάνω», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Νωρίτερα χθες Κυριακή, στόλισε με εικόνα δημιουργημένη με ΤΝ, που δείχνει μανιτάρι πυρηνικής έκρηξης καταμεσής αστικού κέντρου, που μοιάζει να είναι το Τελ Αβίβ, κείμενο στο οποίο παρουσιάζει για ακόμη μια φορά το Ιράν ως υπαρξιακή απειλή με βάρος που δεν χωρά συγκρίσεις με οποιοδήποτε άλλο εκλογικό διακύβευμα.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος εναντιώνεται επίσης στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, ωστόσο υπόσχεται να καταστείλει τη βία των ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πρόσαψε με τη σειρά του στον αντίπαλό του ότι εργαλειοποιεί την ιρανική απειλή.

Για ακόμη μια φορά «απέτυχες θεαματικά και κατάφωρα να επιτύχεις τους στόχους του πολέμου που είχες ορίσει ο ίδιος», τον επέκρινε.

Ο Γιαΐρ Λαπίντ, μορφή της αντιπολίτευσης, που έχει υποσχεθεί να συμμαχήσει με τον κ. Άιζενκοτ, φάνηκε να αγανακτεί επίσης με τη χρήση της εικόνας υποτιθέμενης πυρηνικής έκρηξης από τον κ. Νετανιάχου. «Ο άνθρωπος έχει εκτροχιαστεί. Πρέπει να τον στείλουμε σπίτι του», σχολίασε.

Αυτό ακριβώς το επίπεδο πόλωσης θέλει να καταπολεμηθεί από τον Άιζενκοτ ο Γκίντι Γκρινστάιν, 55 ετών. Ο εργαζόμενος σε ινστιτούτο έρευνας στη Νέα Υόρκη πήγε στο Ισραήλ ειδικά για να ψηφίσει. «Το μήνυμα-κλειδί που πρέπει να σταλεί είναι πως πρέπει να κατέβουν οι τόνοι του δημόσιου διαλόγου. Έχουμε πάρα πολλούς εσωτερικούς διχασμούς».

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP