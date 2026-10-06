Για πρώτη φορά στα χρονικά, Καναδός πρωθυπουργός ετοιμάζεται για επίσημη διμερή επίσκεψη στην Τουρκία. Το επιτελείο του Μαρκ Κάρνεϊ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πρόκειται να βρεθεί στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη στο διάστημα 21 με 23 Οκτωβρίου.

Συμφωνα με γεωπολιτικούς παρατηρητές, το επικείμενο ταξίδι υπερβαίνει κατά πολύ τον απλό εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο ενός γεωπολιτικού επαναπροσδιορισμού.

Η πρωτοβουλία του Κάρνεϊ δεν προέκυψε τυχαία, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που ανατρέπει την παραδοσιακή εξωτερική πολιτική της Οτάβα. Μετά το ηχηρό ναυάγιο των εμπορικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Αύγουστο, η ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων έγινε επιτακτική.

Ο Καναδός ηγέτης φαίνεται να αναλαμβάνει το ρίσκο της απομάκρυνσης από την πεπατημένη προηγούμενων δεκαετιών, αποφασίζοντας να ανοίξει προσωπικά διαύλους επικοινωνίας με άλλες χώρες και να χαράξει μια πιο ανεξάρτητη εθνική στρατηγική.

Πίσω από τις διπλωματικές χειραψίες της επικείμενης επίσκεψης κρύβεται μια σαφής στρατηγική στόχευση: η ουσιαστική απεξάρτηση από τη γειτονική υπερδύναμη. Οι ΗΠΑ αποτελούν με τεράστια διαφορά τον ισχυρότερο εμπορικό εταίρο του Καναδά, μια συνθήκη που συχνά έχει λειτουργήσει δεσμευτικά για την οικονομία της χώρας.

Προσεγγίζοντας την Τουρκία σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, η κυβέρνηση Κάρνεϊ στέλνει το μήνυμα πως σκοπεύει να διαφοροποιήσει το οικονομικό της χαρτοφυλάκιο, αμβλύνοντας πρακτικά την ασφυκτική επιρροή της Ουάσιγκτον στα εμπορικά της συμφέροντα.

Ο Κάρνεϊ θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε τομείς όπως η ενέργεια και η εξόρυξη, το κλίμα, η άμυνα και η ασφάλεια, σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του καναδού πρωθυπουργού.

Στην Κωνσταντινούπολη, ο Κάρνεϊ θα έχει συνομιλίες με τούρκους επιχειρηματίες και επενδυτές, παρουσιάζοντας τον Καναδά ως έναν ελκυστικό προορισμό για εμπόριο και επενδύσεις. «Ο πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση στις ευκαιρίες διεύρυνσης αυτής της αναπτυσσόμενης εμπορικής σχέσης σε τομείς προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, της αεροδιαστημικής, των προηγμένων τεχνολογιών, των εξορύξεων και των κρίσιμων ορυκτών», αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Κάρνεϊ έχει δεσμευτεί να διπλασιάσει τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών με χώρες εκτός των ΗΠΑ μέσα στην επόμενη δεκαετία και έχει σπεύσει να αναπτύξει συνεργασίες με διάφορα κράτη – ανάμεσά τους η Κίνα και η Ινδία, με τις οποίες ο Καναδάς είχε τεταμένες σχέσεις στο παρελθόν.

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, ο Κάρνεϊ και ο Ερντογάν ξεκίνησαν και επίσημα διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Καναδά και Τουρκίας.

Παράλληλα, η Τουρκία συμφώνησε να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στην Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) – την πρώτη πολυμερή αναπτυξιακή τράπεζα αποκλειστικά προσανατολισμένη στην άμυνα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα – η οποία θα έχει την έδρα της στον Καναδά.