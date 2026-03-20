Ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκαν οι 27 ηγέτες της ΕΕ προκειμένου να συντονίσουν την αντίδραση της ΕΕ στην επερχόμενη ενεργειακή κρίση.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρεται ότι η ΕΕ επαναβεβαιώνει τη σταθερή και σαφή στήριξή της προς τα κράτη μέλη που βρίσκονται κοντά στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στρατιωτικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και της υποστήριξης προς την Κύπρο. Παράλληλα, δηλώνει ετοιμότητα να συνδράμει σε ενδεχόμενες πρωτοβουλίες διαλόγου, όπως αυτή της Κύπρου με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις βρετανικές βάσεις. Ταυτόχρονα, τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της εναέριας και θαλάσσιας ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καταδικάζοντας ενέργειες που την υπονομεύουν, ιδίως στα Στενά του Ορμούζ.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά και χωρίς αμφισημίες στο πλευρό των κρατών μελών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή. Χαιρετίζει τη στήριξη που παρέχεται από τα κράτη μέλη, ιδίως μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών μέσων στην Ανατολική Μεσόγειο και προς υποστήριξη της Κύπρου. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και δηλώνει έτοιμο να παράσχει συνδρομή όπου χρειαστεί.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη διασφάλισης του εναέριου χώρου της περιοχής και της ναυτικής ασφάλειας, καθώς και του σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, και καταδικάζει κάθε πράξη που απειλεί τη ναυσιπλοΐα ή εμποδίζει τα πλοία να εισέρχονται και να εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές αποστολές ASPIDES και ATALANTA, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τον ρόλο των ναυτικών αμυντικών επιχειρήσεων και καλεί για την ενίσχυσή τους με περισσότερα μέσα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές τους. Παράλληλα, χαιρετίζει επίσης τις αυξημένες προσπάθειες που ανακοινώθηκαν από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω ενισχυμένου συντονισμού με εταίρους στην περιοχή, για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στον σχεδιασμό.

Επιπλέον, στο μεταναστευτικό ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της διατήρησης υψηλού επιπέδου επαγρύπνησης και της εξασφάλισης της αναγκαίας ετοιμότητας. Όπως αποτυπώνεται στα συμπεράσματα «η ΕΕ είναι έτοιμη να κινητοποιήσει πλήρως τα διπλωματικά, νομικά, επιχειρησιακά και χρηματοδοτικά της μέσα για να αποτρέψει ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ και να διαφυλάξει την ασφάλεια στην Ευρώπη. Η ασφάλεια και ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσουν να ενισχύονται».