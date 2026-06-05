Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο συζήτησε τηλεφωνικά χθες Πέμπτη με τον Βολιβιανό κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας, στον οποίο υποσχέθηκε περισσότερη βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των συνεπειών που έχουν οι μαζικές κινητοποιήσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων, που προκαλούν ασφυξία σε μεγάλο μέρος της χώρας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ΗΠΑ «εντείνουν την επείγουσα βοήθειά τους και την εφοδιαστική υποστήριξή τους στη Βολιβία», είπε ο Ρούμπιο, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ και τονίζει πως η Ουάσινγκτον στηρίζει «τη δημοκρατία» στο κράτος των Άνδεων.

Η αμερικανική κυβέρνηση επαναβεβαίωσε την «αταλάντευτη δέσμευσή της να υποστηρίξει τη βολιβιανή δημοκρατία και την κυβέρνηση Πας στην ανοικοδόμηση της χώρας έπειτα από 20 χρόνια αποτυχημένων σοσιαλιστικών πολιτικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Βολιβία έχει παραλύσει για πάνω από έναν μήνα εξαιτίας μαζικών κινητοποιήσεων και αποκλεισμών δρόμων. Αγρότες, εργάτες, μεταλλωρύχοι, μεταφορείς, εκπαιδευτικοί αρχικά ζητούσαν λύσεις για την οικονομική κρίση, τη χειρότερη των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, αλλά πλέον απαιτούν να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος Πας, σύμμαχος της Ουάσινγκτον.

Κατά την άποψη της αμερικανικής διπλωματίας, «οι παράνομοι αποκλεισμοί δρόμων έχουν σκοπό την αποσταθεροποίηση της βολιβιανής κοινωνίας».

Στα μέσα Μαΐου, ο δεύτερος τη τάξει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ Κρίστοφερ Λαντάου έκανε λόγο για απόπειρα «ανατροπής» της «νόμιμης συνταγματικής κυβέρνησης» και πρόσθετε ότι η Ουάσινγκτον απορρίπτει την προσπάθεια «υποκατάστασης της συνταγματικής τάξης με την οχλοκρατία», μιλώντας για απόπειρα «πραξικοπήματος».

Let there be no mistake: those who lost overwhelmingly at the ballot box in Bolivia last year are trying to overthrow President @Rodrigo_PazP by organizing RIOTS and BLOCKADES with the support of organized crime and drug traffickers. I spoke with my friend President Paz this… — Christopher Landau (@DeputySecState) May 19, 2026

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ τόνισε χθες πως το Πεντάγωνο απορρίπτει αυτές που αποκάλεσε «απόπειρες ανατροπής» του προέδρου Πας.

The Department of War and the Americas Counter Cartel Coalition (A3C) reject all attempts to overthrow the legitimate government of President @Rodrigo_PazP in Bolivia. The United States is watching. Bolivia must not allow itself to fall prey to the old status quo of… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 4, 2026

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του εννοούν να υπερασπιστούν τους δεξιούς συμμάχους της Ουάσινγκτον στη Λατινική Αμερική.

Η κυβέρνηση Πας κατηγορεί τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο (2006-2019) Έβο Μοράλες, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, κατηγορία που αρνείται, πως βρίσκεται πίσω από τις διαδηλώσεις. Ο ενδιαφερόμενος μιλά αντίθετα για «εξέγερση» του λαού εναντίον μιας κυβέρνησης «εντελώς υποταγμένης» στην Ουάσινγκτον.

Υποσχόμενος πλήρη ρήξη με τις πολιτικές των σοσιαλιστών προκατόχων του για μια εικοσαετία, ο πρόεδρος Πας, στην εξουσία εδώ και έξι μήνες, προσέγγισε τις ΗΠΑ, τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και την εργοδοσία, παίρνοντας αποστάσεις από τα συνδικάτα. Έδωσε ιδίως το πράσινο φως στην αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA) να δράσει ξανά στη χώρα, όπου παράγεται κοκαΐνη.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters