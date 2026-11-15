Τη δημόσια στήριξή του στην επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia εξέφρασε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ο Ίλον Μασκ, αποκαλύπτοντας ότι υπέγραψε σχετική διαδικτυακή αίτηση.

Η παρέμβασή του σημειώθηκε μία ημέρα μετά την παραίτηση του επικεφαλής της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών, η οποία ακολούθησε την παραδοχή του ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Η ανάρτηση στο X και το ψήφισμα του «standwithjensen.com»

Απευθυνόμενος στους περισσότερους από 240 εκατομμύρια ακολούθους του στην πλατφόρμα X, ο Ίλον Μασκ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την επαναφορά του Τζένσεν και υπογράφω κι εγώ».

Αν και δεν έγινε αμέσως σαφές ποια ακριβώς αίτηση υπέγραψε, το όνομα του ιδίου, καθώς και άλλων γνωστών στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας, εμφανίζεται στον ιστότοπο standwithjensen.com, όπου έχει αναρτηθεί σχετικό ψήφισμα με χιλιάδες υπογραφές.

Στο κείμενο της συγκεκριμένης αίτησης τονίζεται: «Ανησυχούμε ότι ο Τζένσεν απομακρύνθηκε χωρίς να ακολουθηθεί ουσιαστική διαδικασία που να διασφαλίζει το δικαίωμά του να ακουστεί».

Κινητικότητα και στο εσωτερικό της Nvidia

Πέρα από τις εξωτερικές παρεμβάσεις, έντονη κινητικότητα παρατηρείται και εντός της εταιρείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Wired την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, πρωτοβουλία για την επιστροφή του Χουάνγκ είχε αρχίσει να κυκλοφορεί ήδη στο εσωτερικό της Nvidia. Η σχετική συζήτηση συγκέντρωσε περισσότερα από 1.600 σχόλια, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του στη διοίκηση.

Το χρονικό της παραίτησης και οι πολιτικές αντιδράσεις

Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ ήρθε μετά την παραδοχή του ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις ορισμένων στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών, φέρεται να συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία. Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν ισχυρές αναταράξεις γύρω από την ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού.

Ωστόσο, ο Χουάνγκ δέχθηκε δημόσια υποστήριξη τόσο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όσο και από τον Ίλον Μασκ. Μάλιστα, όταν ένας χρήστης της πλατφόρμας X πρότεινε στον Μασκ να προσλάβει τον Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX απάντησε λακωνικά: «Θα ήταν τιμή μου».