Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στη Φλόριντα τον Δεκέμβριο, ότι θα υποστηρίξει τις ισραηλινές επιδρομές στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, όπως μετέδωσε την Κυριακή το αμερικανικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο δυο καλά ενημερωμένες πηγές.

Σύμφωνα με δυο άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος, οι συζητήσεις στις ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί λιγότερο στο αν το Ισραήλ θα μπορούσε να δράσει και περισσότερο στο πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της παροχής αεροπορικού ανεφοδιασμού για τα ισραηλινά αεροσκάφη και του ευαίσθητου ζητήματος της εξασφάλισης άδειας πτήσεων από χώρες κατά μήκος της πιθανής διαδρομής.

Δεν είναι σαφές ποιες χώρες θα χορηγήσουν άδειες υπερπτήσης στις ΗΠΑ για τον ανεφοδιασμό ισραηλινών αεροσκαφών εν όψει ενδεχόμενης επίθεσης. Η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα επιτρέψουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους για επιθέσεις κατά του Ιράν ή για επιθέσεις του Ιράν κατά οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Επίδειξη δύναμης των ΗΠΑ

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες συζητήσεις εντός του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας συνέπεσαν με μια εμφανή επίδειξη δύναμης από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν, καθώς ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, το USS Gerald R. Ford και η νηοπομπή του, θα αποσταλούν στη Μέση Ανατoλή, ενισχύοντας την ήδη σημαντική αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου παραμένει ανοιχτά σκεπτικός ως προς τη διπλωματία με το Ιράν και πέταξε την περασμένη Τετάρτη στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Νετανιάχου σε πολλές δηλώσεις του επέμεινε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει περιορισμούς στο βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει την υπό όρους προθυμία τους να περιορίσουν σε κάποιο βαθμό τον εμπλουτισμό ουρανίου σε αντάλλαγμα για την άρση των αυστηρών οικονομικών κυρώσεων, αλλά δεν είναι σαφές πώς θα μοιάζει αυτό και οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε καμία γραπτή συμφωνία.

Νετανιάχου: «Όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης των προέδρων αμερικανικών – εβραϊκών οργανώσεων στην Ιερουσαλήμ ότι «Η πρώτη προϋπόθεση για μια συμφωνία είναι ότι όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν».

«Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ικανότητα εμπλουτισμού, δεν πρόκειται απλά για τη διακοπή της διαδικασίας εμπλουτισμού, αλλά για τη διάλυση των εξοπλισμών και των υποδομών που επιτρέπουν τον εμπλουτισμό ουρανίου», πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι ζητεί μια συμφωνία για το πρόγραμμα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, όπως και «τη διάλυση του άξονα της τρομοκρατίας που έχτισε το Ιράν», αναφερόμενος στις ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, όπως οι Χούθι στην Υεμένη, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο και η παλαιστινιακή ισλαμιστική Χαμάς.

«Πρέπει να υπάρξουν πραγματικές επιθεωρήσεις, ουσιαστικές επιθεωρήσεις, όχι επιθεωρήσεις έπειτα από προειδοποίηση αλλά αποτελεσματικές επιθεωρήσεις για όλα τα παραπάνω», δήλωσε, για να προσθέσει ότι «Αυτά είναι τα στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά για την υλοποίηση της συμφωνίας».

Αναχώρησε για τη Γενεύη ο Αραγτσί

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε την Κυριακή για τη Γενεύη, όπου αναμένεται να διεξαχθεί μια νέα σύνοδος διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επανέλαβαν τις συνομιλίες τους στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν, μια κίνηση που χαιρέτισαν και οι δύο πλευρές, οι οποίες είχαν δηλώσει ότι ήθελαν να τις συνεχίσουν.

Αυτή η σύνοδος είναι η πρώτη μετά τη διακοπή των προηγούμενων διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο λόγω του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που άρχισε με ισραηλινά πλήγματα εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Με πληροφορίες από CBS, ΑΠΕ