Την υποστήριξή του στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ενόψει των εκλογών της Κυριακής, εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ανυπομονεί να την υποδεχθεί στον Λευκό Οίκο στις 19 Μαρτίου.

«Τιμή μου να εκφράσω την υποστήριξή μου»

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Η μεγάλη χώρα της Ιαπωνίας διεξάγει πολύ σημαντικές κοινοβουλευτικές εκλογές την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026. Τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ιαπωνίας.

Η πρωθυπουργός, Sanae Takaichi, έχει ήδη αποδείξει ότι είναι μια ισχυρή, δυναμική και σοφή ηγέτιδα, που αγαπάει πραγματικά τη χώρα της. Ανυπομονώ να καλωσορίσω την πρωθυπουργό Τακαϊτσι στο Λευκό Οίκο στις 19 Μαρτίου.

Κατά την επίσκεψή μου στην Ιαπωνία, εγώ και όλοι οι εκπρόσωποί μου εντυπωσιαστήκαμε ιδιαίτερα από αυτήν. Εκτός από την εθνική ασφάλεια, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία έχουν συνεργαστεί στενά για την επίτευξη μιας πολύ σημαντικής εμπορικής συμφωνίας, η οποία ωφελεί σημαντικά και τις δύο χώρες.

Η πρωθυπουργός Takaichi είναι μια προσωπικότητα που αξίζει μεγάλη αναγνώριση για το έργο που επιτελεί η ίδια και η συμμαχία της και, ως εκ τούτου, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι τιμή μου να της εκφράσω την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου, καθώς και προς την πολύ σεβαστή συμμαχία της. ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ! Καλή επιτυχία στην πολύ σημαντική ψηφοφορία της Κυριακής».