Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έχουν συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στις 20 Νοεμβρίου για μια Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, ανακοίνωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Η Σύνοδος θα αποτελέσει ευκαιρία για την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη διαμόρφωση κοινής στάσης στη συνεργασία για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Ο Άντι Μπέρναμ (φωτό) δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Βρετανία θα πρέπει να επανεξετάσει τις επιλογές για τη μελλοντική της σχέση με την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης στην Ένωση, από την οποία αποφάσισε να αποχωρήσει πριν από μία δεκαετία.

Μπέρναμ: «Η διατήρηση του status quo δεν αρκεί»

Παράλληλα ο Βρετανός Πρωθυπουργός ζήτησε σήμερα «έναν σοβαρό διάλογο σχετικά με τις διάφορες επιλογές» για το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, δηλώνοντας σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο ότι «η διατήρηση του status quo δεν αρκεί».

Αυτή η προσέγγιση θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη μιας Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία, όπως επιβεβαίωσαν οι Βρυξέλλες, θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου, λίγο περισσότερο από δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα στο οποίο οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ του Brexit.

«Σε κάθε στάδιο, ο βρετανικός λαός θα έχει τον τελευταίο λόγο και είμαι πεπεισμένος ότι η κοινή γνώμη υποστηρίζει επί του παρόντος μια ρεαλιστική προσέγγιση όπως αυτή που προτείνω», δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ.