Οι ασταμάτητες κινητοποιήσεις στη Γαλλία που έχουν μετατρέψει το Παρίσι και την επαρχία της χώρας σε «εμπόλεμη ζώνη» ανάγκασαν τον Εμανουέλ Μακρόν να απευθύνει διάγγελμα σήμερα, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 21:00 ώρα Ελλάδος.

Live το διάγγελμα του Γάλλου προέδρου:

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου «ξέφυγαν», αφήνοντας πίσω έναν πολίτη νεκρό, χιλιάδες συλλήψεις, άγρια επεισόδια με την αστυνομία.

Πέρα από αυτά ένας 20χρονος ακρωτηριάστηκε από έκρηξη χειροβομβίδας στο Σαιντ – Ετιέν και μια 17χρονη έχασε το μάτι της στη Μιλούζ. Το δημαρχείο στη Λιμόζ πυρπολήθηκε από κουκουλοφόρους, ενώ άλλοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο της Μασσαλίας.

Καταστήματα λεηλατήθηκαν, κτήρια και υποδομές καταστράφηκαν φανερώνοντας την τεράστια πολιτική και οικονομική κρίση που πλήττει τη Γαλλία εδώ και εβδομάδες.

«Θα τιμωρηθούν όσοι προκάλεσαν αναταραχές»

Χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στο Χ, έστειλε αυστηρό μήνυμα μέσω ανάρτησής του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής απέναντι σε φαινόμενα βίας.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι όσοι προκάλεσαν φθορές, επιτέθηκαν σε νομαρχιακές υπηρεσίες και επιχειρήσεις ή συμμετείχαν σε λεηλασίες δημαρχείων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν.

Η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν στο Χ:

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

«Θα σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, επιδιώκοντας μόνο να πλήξουν τους θεσμούς μας και να εμποδίσουν όσους θέλουν να εκφράσουν ειρηνικά τα αιτήματά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.